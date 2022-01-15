Брат погибшей в Казахстане россиянки рассказал подробности произошедшего

Погибшая во время погромов в Казахстане россиянка Мария Ким возвращалась домой с работы и несла своим детям торт, когда ее застрелили в упор недалеко от подъезда. Об этом рассказал «Известиям» ее брат Сергей в пятницу, 14 января.

«Толком пока ничего не известно. Она шла домой с тортиком для детей. У подъезда ее убили. Был выстрел в упор. У них нет никакой связи, поэтому нам дозвонились и сообщили только 10-го числа», — рассказал он.

Сейчас трое детей находятся у свекрови погибшей. С мужем девушка разошлась.

«Это была идеальная мама, для своих трех детей она делала всё. Да и не только для своих. Даже когда к нам в гости заезжала, и для наших делала. Из бисера плела, игры устраивала и конкурсы. Человек-зажигалочка. Она не пила и не курила, была человеком-одуванчиком», — поделился Сергей.

Он сообщил, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Сегодня созванивались. Пока ничего не известно. Уголовное дело возбудили, но думаю, что вряд ли кого-то найдут. Но если это случится, то наказание должно быть, как положено, по закону», — заявил брат погибшей и выразил надежду, что государство будет помогать оставшимся без матери детям.

Ранее Сергей рассказал, что нападение произошло в самый разгар протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбылской области. У Марии в этом городе живет отец. Там же она работала и училась.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. В некоторых городах они переросли в массовые беспорядки с погромами и грабежами. Пострадали тысячи человек. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Ранее корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщал, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших.