Прямой эфир
Мир
Британия осудила запуск баллистических ракет КНДР
Мир
В Белом доме сообщили о пресс-конференции Байдена 19 января
Общество
Голикова анонсировала выдачу российских ковид-сертификатов иностранцам
Спорт
Российский фигурист Марк Кондратюк победил на ЧЕ по фигурному катанию
Мир
На Украине обвинили Россию в атаках на сайты правительства
Общество
Жителей столичного региона предупредили о похолодании
Мир
В Лондоне устроили массовые танцы в масках премьер-министра страны
Мир
Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии планов вступать в НАТО
Общество
Власти России будут готовы выдавать COVID-сертификаты по антителам после 1 февраля
Общество
Собянин заявил о доминировании штамма COVID-19 «Омикрон» в Москве

Брат погибшей в Казахстане россиянки рассказал подробности произошедшего

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Погибшая во время погромов в Казахстане россиянка Мария Ким возвращалась домой с работы и несла своим детям торт, когда ее застрелили в упор недалеко от подъезда. Об этом рассказал «Известиям» ее брат Сергей в пятницу, 14 января.

«Толком пока ничего не известно. Она шла домой с тортиком для детей. У подъезда ее убили. Был выстрел в упор. У них нет никакой связи, поэтому нам дозвонились и сообщили только 10-го числа», — рассказал он.

Сейчас трое детей находятся у свекрови погибшей. С мужем девушка разошлась.

Траурные каникулы: что Казахстан пережил за первую декаду января
Кто стоит за беспорядками в соседней республике и какой урон они нанесли

«Это была идеальная мама, для своих трех детей она делала всё. Да и не только для своих. Даже когда к нам в гости заезжала, и для наших делала. Из бисера плела, игры устраивала и конкурсы. Человек-зажигалочка. Она не пила и не курила, была человеком-одуванчиком», — поделился Сергей.

Он сообщил, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

«Сегодня созванивались. Пока ничего не известно. Уголовное дело возбудили, но думаю, что вряд ли кого-то найдут. Но если это случится, то наказание должно быть, как положено, по закону», — заявил брат погибшей и выразил надежду, что государство будет помогать оставшимся без матери детям.

Ранее Сергей рассказал, что нападение произошло в самый разгар протестов, 6 января, в городе Тараз Жамбылской области. У Марии в этом городе живет отец. Там же она работала и училась.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января. В некоторых городах они переросли в массовые беспорядки с погромами и грабежами. Пострадали тысячи человек. Погибли 17 силовиков, двое из них были обезглавлены.

Ранее корреспондент «Известий» из Алма-Аты сообщал, что в разбитых и сожженных во время беспорядков в Казахстане автомобилях до сих пор находят тела погибших.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022