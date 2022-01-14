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Троллейбусная сеть появится на Левом берегу Омска

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В Омске будет направлено 3,9 млрд рублей на развитие троллейбусной сети в новых микрорайонах на Левом берегу. Речь идет о «Кварталах Драверта» и «Зеленой реке». Об этом говорится в распоряжении губернатора региона Александра Буркова.

Более 10 км контактной троллейбусной сети протянут по улицам Крупской, Перелета, Комарова, Лукашевича и Волгоградской. В планах также реконструкция троллейбусного депо на улице Ватутина и закупка 49 троллейбусов. Проектирование будет проходить в этом году, а основное строительство — во второй половине 2022-го и в 2023 году. Все объекты планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале следующего года, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Напомним, до конца ноября 2022 года в Омске намерены разработать проект реконструкции улицы 10 лет Октября, а также Сыропятского тракта. Контракт на 30,05 млн рублей заключен с ООО «Автодорпроект». Компания уже выполнила инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Началось составление проектной документации.

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