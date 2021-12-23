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Проект ремонта улицы 10 лет Октября в Омске разработают к зиме 2022 года

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В Омске до конца ноября 2022 года намерены разработать проект реконструкции улицы 10 лет Октября, а также Сыропятского тракта. Об этом сообщает городская мэрия.

По данным властей, контракт на работы был заключен 28 июня. За 30,05 млн рублей ООО «Автодорпроект» должно разработать проект работ, после чего документация будет направлена на экспертизу. Затем будет объявлен конкурс на поиск подрядчика, пишет ИА «Город55».

На данный момент компания уже выполнила инженерно-геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания. Началось составление проектной документации.

Точных сроков начала строительства в мэрии не называют.

Ранее в декабре сообщалось, что к 2027 году в Омске планируют построить набережную, которую уже называют самой длинной в Евразии. Она свяжет речной порт в центре города с Советским парком в Нефтяниках.

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