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Более 60 дорожных аварий произошло в Астрахани из-за снегопада

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Обильный снегопад заметно ухудшил дорожную обстановку в Астрахани. По данным УМВД по области, на 14:00 было зафиксировано 61 ДТП. В этих авариях никто не пострадал.

Тем временем в социальных сетях пишут о ДТП с участием общественного транспорта. Так, на улице Яблочкова «зацепили» автобус № 19, на перекрестке улиц Анри Барбюса и Савушкина маршрутка № 1 въехала в ограждение (автомобиль был на летней резине), передает «Астрахань 24». Есть аварии с большим количеством транспортных средств: на улице Победы столкнулись сразу пять автомобилей.

Как сообщалось 9 января, с начала 2022 года в России возросло количество дорожно-транспортных происшествий в связи с ухудшением погодных условий. МЧС призывает автомобилистов быть внимательнее и соблюдать безопасность движения на дорогах. Только за январь в стране произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек.

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