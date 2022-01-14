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Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке
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Новак назвал стабильной ситуацию на российском топливном рынке

Новак заявил, что ситуация на российском топливном рынке в начале 2022 года стабильная
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Ситуация на российском топливном рынке в начале 2022 года стабильная. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в пятницу, 14 января, журналистам на полях Гайдаровского форума.

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«Мы оцениваем ситуацию как стабильную. Работает в постоянном режиме штаб с участием компаний под руководством Министерства энергетики, с участием Федеральной антимонопольной службы», — сказал он.

Новак отметил, что зимой есть необходимость строго отслеживать производство и объем запасов дизельного топлива, а летом — бензина и что правительство занимается этим в постоянном режиме.

Также вице-премьер заявил, что в ближайшие 15–20 лет мировое энергопотребление вырастет на 30%.

Ранее, 6 января, сообщалось, что, по оценке Российского топливного союза, в текущем году темпы роста цен на бензин в стране будут находиться вблизи уровня инфляции. Власти намерены внести новые коррективы в формулу демпфирующего механизма для сдерживания стоимости горючего, передает RT.

Также планируется повысить нормативы продаж топлива через биржу. По мнению экспертов, в случае необходимости правительство может принять ряд дополнительных мер для стабилизации цен. Речь идет, в частности, о временном запрете на вывоз бензина из страны для обеспечения внутреннего рынка.

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