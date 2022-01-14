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Новак спрогнозировал рост энергопотребления в мире в ближайшие 15–20 лет

Новак спрогнозировал рост энергопотребления в мире на 30% в ближайшие 15-20 лет
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Мировое энергопотребление в ближайшие 15–20 лет вырастет на 30%. Об этом вице-премьер России Александр Новак заявил в пятницу, 14 января, на полях Гайдаровского форума.

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«Президент сказал, что надо подходить сбалансированно, поэтапно и плавно переходить (к энергопереходу. — Ред.) с тем, чтобы не создать проблемы для экономики, для развития человечества. Все-таки мировая экономика растет, и растет потребление энергии, и в ближайшие 15–20 лет потребление энергии вырастет еще на 30%», — сказал он.

По словам вице-премьера, сейчас необходимо рассматривать вопросы энергобезопасности.

«Все согласны, что доля углеводородов будет снижаться, но она всё равно останется видной в общемировом энергетическом балансе», — подчеркнул он.

Как рассказали 13 января российские эксперты в беседе с «Известиями», в настоящее время в мире не существует эффективных, чистых источников зеленой энергии. Массовая пропаганда по «озеленению» экономики привела к тому, что западные правительства и компании стали сокращать финансирование развития традиционной энергетики.

В результате существующие месторождения истощаются, а на ввод в эксплуатацию новых банально нет денег. Эксперты подчеркивают, что нетрадиционные источники энергии в настоящее время не способны полностью заменить традиционные.

Ранее, 16 декабря, сообщалось, что Европейский центральный банк ожидает стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году, передает RT.

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