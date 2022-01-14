Прямой эфир
Экономика
Курс евро превысил 88 рублей впервые с июля 2021 года
Мир
Самолеты ВКС РФ доставили белорусских военных из сил ОДКБ в Минскую область
Мир
Алиев заявил о готовности Баку к сотрудничеству с Киевом во всех сферах
Экономика
Силуанов рассказал о прохождении пика инфляции в России
Мир
В Польше произошла масштабная утечка данных вооруженных сил
Политика
Путин назначил Грызлова послом РФ в Белоруссии
Мир
Янукович подал иск против Верховной рады
Мир
В НАТО заявили о планах подписать с Украиной соглашение о киберсотрудничестве
Общество
Собянин спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Общество
Москва начала усиление работы амбулаторной службы в связи с «Омикроном»

Посольство РФ в Доминикане назвало причину смерти телеведущего Зеленского

Посольство РФ в Доминикане: сердечный приступ стал причиной смерти телеведущего Зеленского
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал сердечный приступ. Об этом 14 января сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Журналист умер в Доминиканской Республике, где он отмечал новогодние праздники. Как рассказал друг телеведущего режиссер Николай Сергеев, тело покойного транспортируют в Россию 17 января. При этом точная дата и место похорон пока неизвестны.

«Вдова мне вчера написала, что вся информация по прощанию будет во вторник, 18 января. Учитывая, что в понедельник Мишу перевозят, наверное, во вторник уже будет верифицированная информация. Когда такие обстоятельства, что человек находится вообще на другом конце света, его тело, все согласовать, с мамой решить, с папой решить — это все, конечно, очень непросто. Слишком нестандартная ситуация, мягко скажем», — отметил Сергеев в беседе с 5-tv.ru

Михаил Зеленский умер во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. Ранее в качестве причины смерти называли инсульт. По некоторым данным, телеведущего планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022