Посольство РФ в Доминикане назвало причину смерти телеведущего Зеленского

Причиной смерти телеведущего Михаила Зеленского стал сердечный приступ. Об этом 14 января сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике) Алина Иванова.

«Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

Журналист умер в Доминиканской Республике, где он отмечал новогодние праздники. Как рассказал друг телеведущего режиссер Николай Сергеев, тело покойного транспортируют в Россию 17 января. При этом точная дата и место похорон пока неизвестны.

«Вдова мне вчера написала, что вся информация по прощанию будет во вторник, 18 января. Учитывая, что в понедельник Мишу перевозят, наверное, во вторник уже будет верифицированная информация. Когда такие обстоятельства, что человек находится вообще на другом конце света, его тело, все согласовать, с мамой решить, с папой решить — это все, конечно, очень непросто. Слишком нестандартная ситуация, мягко скажем», — отметил Сергеев в беседе с 5-tv.ru

Михаил Зеленский умер во вторник, 11 января, на 47-м году жизни. Ранее в качестве причины смерти называли инсульт. По некоторым данным, телеведущего планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999–2001 годах вел выпуски программы «Вести» на телеканалах РТР и «Культура». С февраля 2001 по февраль 2011 года вел программу «Вести-Москва». С 2006-го был ведущим линейного эфира телеканала «Россия 24».

В 2015 году журналист стал автором документального фильма «Валаам. Остров спасения». С сентября 2017-го был обозревателем телеканала «Россия-Культура» и ведущим программы «Новости культуры». Преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».