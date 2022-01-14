Российский авторынок в 2021 году занял четвертое место в Европе

В 2021 году лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Германия, где было продано 2 млн 622 тыс. 132 машины, что на 10,1% меньше, чем в 2020 году. Об этом 14 января сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам находится Франция. В 2021 году жители страны приобрели 1 млн 659 тыс. 018 машин (+0,5%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания — 1 млн 647 тыс. 181 автомобиль (+1%). На четвертом месте находится Россия. По предварительным оценкам агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей в прошлом году составили свыше 1,5 млн единиц (без учета LCV). Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, чьи дилеры реализовали 1 млн 456 тыс. 212 автомобилей (+5,4%).

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.