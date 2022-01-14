Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Япония выразила протест Северной Корее из-за испытания ракеты
Мир
Столтенберг заявил об отсутствии сроков вступления Украины и Грузии в НАТО
Мир
Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России
Общество
Суд вновь рассмотрит дело блогера Била о ДТП в центре Москвы
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Общество
Москвичам пообещали много снега на следующей неделе
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

Специалист по IT оценил вероятность кражи личных данных украинцев

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный специалист департамента аудита компании T.Hunter Владимир Макаров в беседе с «Известиями» оценил вероятность кражи личных данных украинцев после хакерской атаки на сайты министерств и кабмина.

Гигантская угроза: российские эксперты обнаружили крупнейший ботнет в истории интернета
Для защиты от небывалых по масштабу DDoS-атак нужны очень мощные ресурсы

По его словам, в данном случае речь идет скорее всего о проявлении «хактивизма» (взлом за идею). Он также отметил, что фактически какая-то информация не была украдена и куда-либо выложена.

«Это может быть обусловлено тем, что с момента атаки прошло еще слишком мало времени. Если судить по общему итогу атаки, то это явно есть или пытается казаться атакой, направленной на ухудшение украино-польских отношений. Причем якобы инициированной со стороны неких польских националистов», — сказал Макаров.

Другой источник «Известий» из сферы информационной безопасности, в свою очередь, назвал данную атаку «дефейсом». По его мнению, она не заслуживает большого внимания.

Дефейс — это тип атаки, при которой меняется содержимое главной страницы. Некоторые взломщики используют дефейс для привлечения внимания общественности, пояснил источник.

Накануне стало известно, что на Украине в ночь на пятницу, 14 января, произошла глобальная хакерская атака на сайты министерств и кабмина.

В связи с атакой официальный сайт министерство образования и науки временно отключен. Как отметил Telegram-канал «Политика страны», атаке подверглись сайт правительства, МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. На ресурсах были размещены угрозы в адрес украинцев, а также картинки с перечеркнутым гербом и флагом Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022