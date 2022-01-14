Специалист по IT оценил вероятность кражи личных данных украинцев

Главный специалист департамента аудита компании T.Hunter Владимир Макаров в беседе с «Известиями» оценил вероятность кражи личных данных украинцев после хакерской атаки на сайты министерств и кабмина.

По его словам, в данном случае речь идет скорее всего о проявлении «хактивизма» (взлом за идею). Он также отметил, что фактически какая-то информация не была украдена и куда-либо выложена.

«Это может быть обусловлено тем, что с момента атаки прошло еще слишком мало времени. Если судить по общему итогу атаки, то это явно есть или пытается казаться атакой, направленной на ухудшение украино-польских отношений. Причем якобы инициированной со стороны неких польских националистов», — сказал Макаров.

Другой источник «Известий» из сферы информационной безопасности, в свою очередь, назвал данную атаку «дефейсом». По его мнению, она не заслуживает большого внимания.

Дефейс — это тип атаки, при которой меняется содержимое главной страницы. Некоторые взломщики используют дефейс для привлечения внимания общественности, пояснил источник.

Накануне стало известно, что на Украине в ночь на пятницу, 14 января, произошла глобальная хакерская атака на сайты министерств и кабмина.

В связи с атакой официальный сайт министерство образования и науки временно отключен. Как отметил Telegram-канал «Политика страны», атаке подверглись сайт правительства, МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. На ресурсах были размещены угрозы в адрес украинцев, а также картинки с перечеркнутым гербом и флагом Украины.