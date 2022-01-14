Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки

На Украине в ночь на пятницу, 14 января, произошла глобальная хакерская атака на сайты министерств и кабмина. Об этом сообщает украинское министерство образования и науки на странице в Facebook.

«В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт МОН временно отключен. Пока продолжается работа по устранению неисправности, а также СБУ [Служба безопасности Украины] и киберполиция, пожалуйста, воспользуйтесь официальным веб-рересурсами МЧС», — отмечается в заявлении.

Как отмечает Telegram-канал «Политика страны», атаке подверглись сайт правительства, МИДа, минобрнауки, министерства аграрной политики и продовольствия. На ресурсах были размещены угрозы в адрес украинцев, а также картинки с перечеркнутым гербом и флагом Украины.

«Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА (обе организации запрещены в РФ. — Ред.), за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — указано в сообщении.

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