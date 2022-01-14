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Волкова и Жданова включили в перечень экстремистов Росфинмониторинга

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Сторонники блогера Алексея Навального — Леонид Волков и Иван Жданов — внесены в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая информация следует из данных реестра Росфинмониторинга в пятницу, 14 января.

«Волков Леонид Михайлович, 10.11.1980 года рождения, город Свердловск <...> Жданов Иван Юрьевич, 17.08.1988 года рождения, город Москва», — отмечается в сообщении.

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Может ли уголовное преследование создателей ФБК затронуть рядовых сторонников организации

Ранее, в сентябре 2021-го, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом — Фондом борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом и экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена). Фигурантами дела стали Алексей Навальный, Леонид Волков, Георгий Албуров, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие, говорится в заявлении ведомтсва.

В конце того же месяца Волков был объявлен в розыск в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела.

После прошедших прошлой зимой в ряде городов России несанкционированных акций члены и сторонники ФБК, а также «Штабов Навального» стали фигурантами уголовных дел. 3 августа Преображенский суд Москвы приговорил к 1,5 года ограничения свободы экс-юриста ФБК Соболь за нарушение санитарных норм на несанкционированной акции.

6 августа ФБК и «Штабы Навального» внесли в перечень запрещенных на территории России, Мосгорсуд признал данные организации экстремистскими. Кроме того, суд постановил обратить имущество ФБК в собственность государства.

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