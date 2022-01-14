В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7

Экипаж самолета авиакомпании S7, выполнявший рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившийся в аэропорту Иркутска, а также персонал аэропорта Магадана не соблюдали концепцию «чистого самолета». Об этом говорится в отчете «Росавиации», который находится в распоряжении «Известий» 14 января.

Инцидент произошел 2 декабря 2021 года. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Как заявил перевозчик, из-за обледенения борта отключился автопилот. 6 декабря Восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В настоящее время расследование ЧП завершено. По данным «Росавиации», фюзеляж самолета не был очищен от снега перед полетом во время проведения противообледенительной обработки.

Так, с передней части фюзеляжа не убрали снег, таяние которого при рулении и взлете привело к образованию опасного льда перед приемниками полного давления. В результате экипаж самолета был вынужден пилотировать лайнер вручную.

Кроме того, во время противообледенительной обработки были допущены ошибки, которые также могли повлиять на аэродинамические характеристики лайнера. В частности, сотрудники аэропорта израсходовали всего 99 л жидкости для защиты крыла и стабилизатора самолета вместо 230 л.

При этом в «Росавиации» указали на то, что при пилотировании самолета капитан судна допустил несоразмерные «отклонения органов управления». Подобное нарушение привело к сваливанию лайнера. Тогда как примененное пилотами «двойное управление» было запрещено руководством по летной эксплуатации.

Вместе с тем в S7 сообщили, что после инцидента был проведен внеплановый аудит, который также выявил нарушения в контроле качества противообледеничтельной жидкости: речь шла о тех же 99 л жидкости.

В авиакомпании отметили, что ответственными за обработку самолета являются экипаж и сотрудник служб аэропорта.

«Самолет обрабатывается так, чтобы после обработки, перед взлетом, все критические поверхности были чистыми от любых отложений инея, льда, слякоти и снега», — заявили в S7.

Между тем в авиакомпании заверили, что весь летный состав авиакомпании прошел повторно обучение со сдачей экзамена.

По данным «Известий», проблемы с управлением S7 начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.