Прямой эфир
Мир
Лавров указал на планы США и НАТО «замотать» процесс по гарантиям безопасности
Общество
В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7
Мир
Столтенберг отверг возможность компромисса в вопросе расширения НАТО
Мир
В ГД призвали конгресс США соблюдать договоренности Путина и Байдена
Мир
В Японии определили место падения выпущенной КНДР ракеты
Общество
В России за сутки выявили 23 820 новых случаев COVID-19
Спорт
Австралийские власти повторно аннулировали визу Новака Джоковича
Мир
Лавров предупредил о возможном наращивании сил НАТО рядом с Россией
Мир
Угрозы на сайтах госорганов Украины появились в результате хакерской атаки
Мир
Цена фьючерсов на газ в Европе превысила $1100 за 1 тыс. куб. м

В Росавиации завершили расследование ЧП с обледеневшим самолетом S7

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипаж самолета авиакомпании S7, выполнявший рейс Магадан–Новосибирск и экстренно приземлившийся в аэропорту Иркутска, а также персонал аэропорта Магадана не соблюдали концепцию «чистого самолета». Об этом говорится в отчете «Росавиации», который находится в распоряжении «Известий» 14 января.

Инцидент произошел 2 декабря 2021 года. На борту находились 199 пассажиров и пять членов экипажа. Как заявил перевозчик, из-за обледенения борта отключился автопилот. 6 декабря Восточное межрегиональное управление Следственного комитета (СК) РФ возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Был только миг: как пилоты обледеневшего A321 спасли 200 жизней
Пассажирский самолет, едва не ушедший в штопор, удалось стабилизировать за несколько секунд до катастрофы

В настоящее время расследование ЧП завершено. По данным «Росавиации», фюзеляж самолета не был очищен от снега перед полетом во время проведения противообледенительной обработки.

Так, с передней части фюзеляжа не убрали снег, таяние которого при рулении и взлете привело к образованию опасного льда перед приемниками полного давления. В результате экипаж самолета был вынужден пилотировать лайнер вручную.

Кроме того, во время противообледенительной обработки были допущены ошибки, которые также могли повлиять на аэродинамические характеристики лайнера. В частности, сотрудники аэропорта израсходовали всего 99 л жидкости для защиты крыла и стабилизатора самолета вместо 230 л.

При этом в «Росавиации» указали на то, что при пилотировании самолета капитан судна допустил несоразмерные «отклонения органов управления». Подобное нарушение привело к сваливанию лайнера. Тогда как примененное пилотами «двойное управление» было запрещено руководством по летной эксплуатации.

Вместе с тем в S7 сообщили, что после инцидента был проведен внеплановый аудит, который также выявил нарушения в контроле качества противообледеничтельной жидкости: речь шла о тех же 99 л жидкости.

В авиакомпании отметили, что ответственными за обработку самолета являются экипаж и сотрудник служб аэропорта.

«Самолет обрабатывается так, чтобы после обработки, перед взлетом, все критические поверхности были чистыми от любых отложений инея, льда, слякоти и снега», — заявили в S7.

Между тем в авиакомпании заверили, что весь летный состав авиакомпании прошел повторно обучение со сдачей экзамена.

По данным «Известий», проблемы с управлением S7 начались после того, как самолет был переведен в режим «директ» автопилота. Воздушное судно начало сильно раскачиваться, а его скорость стала колебаться. Система подала сигнал «опасность сваливания», а также уведомила об обледенении первого и второго двигателей. В результате раскачки самолет потерял 2,7 тыс. м высоты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022