Крестный ход на Крещение отменили в Ижевске

В Ижевске на Крещение откроют две купели. Они будут работать два дня, с вечера вторника до вечера среды, 18 и 19 января. Крестный ход к пруду решено отменить из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Жители Ижевска смогут окунуться в купели, оборудованные на городском пруду. Первая расположится рядом со зданием поисково-спасательного отряда, а вторая — в Центре активного отдыха «Экстрим».

Власти обещают оборудовать безопасный спуск к воде и пропускать желающих окунуться в купели партиями по 10 человек. После купания можно будет согреться в отапливаемых палатках. На месте будут находиться скорая помощь и спасатели, пишет udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в этом году в Оренбурге решили не обустраивать купели на Крещение. Причиной стала сложная эпидемиологическая ситуация.