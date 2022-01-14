В России начали принимать заказы на электрический хетчбэк Mini

Компания Mini начала принимать заказы в России на полностью электрический хетчбэк Cooper SE. Цены на модель будут объявлены в начале февраля 2022 года. Об этом 14 января сообщает пресс-служба бренда.

В России Mini Cooper SE представлен в двух комплектациях — Classic и Electric. В стандартную версию Classic входят светодиодные фары и светодиодные задние фонари, мультимедийная система, спортивное кожаное рулевое колесо с подогревом, круиз-контроль, пакет освещения в салоне, спортивные сиденья, 17-дюймовые колесные диски.

В комплектацию Electric входят камера заднего вида, ассистент парковки, навигационная система. В числе дополнительных опций и вариантов отделки, помимо прочего, доступна многоцветная крыша.

Новый Mini оснащается электрической силовой установкой, которая развивает мощность 184 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,3 с. Специальная литий-ионная аккумуляторная батарея обеспечивает запас хода на одной зарядке до 215 км.

Время зарядки батареи с 10 до 80% переменным током мощностью 11 кВт составляет 2,5 часа. При использовании зарядной станции постоянного тока 50 кВт это время сокращается до 35 минут.

20 мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна.

При этом, по словам депутата, если бы электрокары стоили дешевле, россияне активно покупали бы их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок. Он подчеркнул, что находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.