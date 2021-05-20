В Госдуме назвали главный барьер для увеличения числа электромобилей в РФ

Распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в четверг, 20 мая.

О том, что страны ЕАЭС, включая Россию, планируют отменить льготную нулевую пошлину на ввоз электромобилей, ранее в этот день написал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. По данным издания, льготы отменят с 2022 года, а ставка пошлины составит 15% от таможенной стоимости.

Стоимость преткновения

Если бы электрокары стоили дешевле, россияне бы активно покупали их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок, уверен Александр Васильев. По его мнению, находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.

«Самый большой барьер для того, чтобы в России появилось больше электромобилей, — это их стоимость. Электромобиль стоит дороже бензиновой машины. За 1 млн рублей можно купить простенький Hyundai или «Ладу», но за эти деньги мы не купим электромобиль», — депутат.

Тем не менее повышение ввозной пошлины на 15% парламентарий не считает критичным. Помимо ввозной пошлины существуют другие сборы, например, утилизационный и НДС. В общей сложности налоговые сборы добавляют около 50% стоимости автомобиля, который можно было ввести частным порядком из-за рубежа, подчеркнул Васильев.

Транзитом через Белоруссию

На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей, по данным аналитического агентства «Автостат». По сравнению с прошлым годом российский парк электрокаров вырос на 71%.

«Количество электромобилей в России выросло во многом благодаря тому, что у европейских стран закончился срок эксплуатации электрического каршеринга и по бросовым ценам они выбросили эти электромобили на аукцион. Белорусы скупили их и сейчас продают в Россию. Через Санкт-Петербург, через Псков эти машины заезжают в большом количестве с левым рулем, а не с правым, как это происходит во Владивостоке», — сказал Александр Васильев.

Электромобили будут востребованы в России, несмотря на значительный сектор углеводородов в экономике страны, уверен Александр Васильев. Развитие инфраструктуры потребует развитие электросетей, понадобится больше зарядных станций, это будет стимулировать отдельные отрасли экономики, сказал депутат.

«Электричество мы тоже не за границей покупаем. Она генерируется за счет газа и атомных станций, поэтому для нашей экономики незначительное снижение потребления топлива никак не скажется на экономике. Больше будут расходовать газа на электростанциях, для того чтобы выработать больше электричества», — добавил собеседник «Известий».

Главные плюсы электромобилей

Километр проезда на электромобиле в два-три раза дешевле, чем на бензиновом двигателе. А если его заряжать из квартиры по цене домашнего электричества, то проезд станет дешевле в пять раз по сравнению с бензиновым мотором, заявил депутат.

Также электромобили проще в обслуживании, пояснил Васильев. «Деталей в двигателе электромобиля гораздо меньше, чем в бензиновом, и выходить из строя там, по сути, нечему», — сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В электромобиле самое главное — локализовать производство батарей и двигателей, заявил Александр Васильев. В то же время, по его словам, в России пока нет заводов по строительству батарей для электромобилей, а их разработка находится на уровне лабораторных исследований.

С ростом популярности электромобилей в России параллельно возникнет спрос на специализированные сервисы, где электрокары будут обслуживать опытные электрики.

«История с элеткросамокатами научила нас тому, что они часто загораются, когда человек пытается сделать что-то своими руками. Такой риск есть и у автомобилей. И не исключено, что при отсутствии сервиса в стране люди начнут «колхозить» в своих гаражах», — заключил депутат.

По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2021 года в России продали 386 электромобилей с пробегом, что на 43% больше, чем в феврале 2020 года.

Самым популярным электрокаром стал хетчбэк Nissan Leaf. Обладателями таких подержанных машин в феврале 2021 года стали 332 жителя страны.

Кроме того, в число самых продаваемых электромобилей в России вошли Chevrolet Bolt (16 ед.), Tesla Model S (9 ед.), Tesla Model 3 (8 ед.), Tesla Model X (6 ед.), BMW i3 (6 ед.), Mitsubishi I-Miev (5 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.), Hyundai Ioniq (1 ед.) и Hyundai Kona (1 ед.).