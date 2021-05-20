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В Госдуме назвали главный барьер для увеличения числа электромобилей в РФ

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Распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна, рассказал «Известиям» член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев в четверг, 20 мая.

О том, что страны ЕАЭС, включая Россию, планируют отменить льготную нулевую пошлину на ввоз электромобилей, ранее в этот день написал «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности. По данным издания, льготы отменят с 2022 года, а ставка пошлины составит 15% от таможенной стоимости.

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Стоимость преткновения

Если бы электрокары стоили дешевле, россияне бы активно покупали их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок, уверен Александр Васильев. По его мнению, находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.

«Самый большой барьер для того, чтобы в России появилось больше электромобилей, — это их стоимость. Электромобиль стоит дороже бензиновой машины. За 1 млн рублей можно купить простенький Hyundai или «Ладу», но за эти деньги мы не купим электромобиль», — депутат.

Тем не менее повышение ввозной пошлины на 15% парламентарий не считает критичным. Помимо ввозной пошлины существуют другие сборы, например, утилизационный и НДС. В общей сложности налоговые сборы добавляют около 50% стоимости автомобиля, который можно было ввести частным порядком из-за рубежа, подчеркнул Васильев.

Транзитом через Белоруссию

На 1 января 2021 года в России было зарегистрировано 10 836 электромобилей, по данным аналитического агентства «Автостат». По сравнению с прошлым годом российский парк электрокаров вырос на 71%.

«Количество электромобилей в России выросло во многом благодаря тому, что у европейских стран закончился срок эксплуатации электрического каршеринга и по бросовым ценам они выбросили эти электромобили на аукцион. Белорусы скупили их и сейчас продают в Россию. Через Санкт-Петербург, через Псков эти машины заезжают в большом количестве с левым рулем, а не с правым, как это происходит во Владивостоке», — сказал Александр Васильев.

Электромобили будут востребованы в России, несмотря на значительный сектор углеводородов в экономике страны, уверен Александр Васильев. Развитие инфраструктуры потребует развитие электросетей, понадобится больше зарядных станций, это будет стимулировать отдельные отрасли экономики, сказал депутат.

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«Электричество мы тоже не за границей покупаем. Она генерируется за счет газа и атомных станций, поэтому для нашей экономики незначительное снижение потребления топлива никак не скажется на экономике. Больше будут расходовать газа на электростанциях, для того чтобы выработать больше электричества», — добавил собеседник «Известий».

Главные плюсы электромобилей

Километр проезда на электромобиле в два-три раза дешевле, чем на бензиновом двигателе. А если его заряжать из квартиры по цене домашнего электричества, то проезд станет дешевле в пять раз по сравнению с бензиновым мотором, заявил депутат.

Также электромобили проще в обслуживании, пояснил Васильев. «Деталей в двигателе электромобиля гораздо меньше, чем в бензиновом, и выходить из строя там, по сути, нечему», — сказал член комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В электромобиле самое главное — локализовать производство батарей и двигателей, заявил Александр Васильев. В то же время, по его словам, в России пока нет заводов по строительству батарей для электромобилей, а их разработка находится на уровне лабораторных исследований.

С ростом популярности электромобилей в России параллельно возникнет спрос на специализированные сервисы, где электрокары будут обслуживать опытные электрики.

«История с элеткросамокатами научила нас тому, что они часто загораются, когда человек пытается сделать что-то своими руками. Такой риск есть и у автомобилей. И не исключено, что при отсутствии сервиса в стране люди начнут «колхозить» в своих гаражах», — заключил депутат.

По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале 2021 года в России продали 386 электромобилей с пробегом, что на 43% больше, чем в феврале 2020 года.

Самым популярным электрокаром стал хетчбэк Nissan Leaf. Обладателями таких подержанных машин в феврале 2021 года стали 332 жителя страны.

Кроме того, в число самых продаваемых электромобилей в России вошли Chevrolet Bolt (16 ед.), Tesla Model S (9 ед.), Tesla Model 3 (8 ед.), Tesla Model X (6 ед.), BMW i3 (6 ед.), Mitsubishi I-Miev (5 ед.), Jaguar I-Pace (2 ед.), Hyundai Ioniq (1 ед.) и Hyundai Kona (1 ед.).

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