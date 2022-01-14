Памятник Ленину в Волгограде признали культурным наследием

В Волгограде памятник В.И. Ленину признан объектом культурного наследия. Об этом говорят результаты государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в декабре 2021 года.

В акте документов, обосновывающих включение объекта культурного наследия «Памятник В.И. Ленину» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ, отмечается, что монумент в мае 1997 года Указом президента исключили из Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального значения.

Однако в процессе нынешней экспертизы удалось собрать достаточно материалов для того, чтобы внести композицию в Единый реестр объектов культурного наследия. Так, выявлено, что памятник Ленину обладает историко-культурной ценностью, является памятником, символизирующим исторический момент, имеет градостроительную ценность.

Памятник создали скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров. Скульптура выполнена из бронзы, ее высота — 9 м. Постамент высотой 10 м облицован красно-коричневыми полированными гранитными плитами и блоками, пишет ИА «НовостиВолгограда.Ру».