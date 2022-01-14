КГБ получал донесения из ГДР о слежке за Олафом Шольцем

Комитет государственной безопасности (КГБ) Советского Союза получал отчеты о слежке за нынешним немецким канцлером Олафом Шольцем от Штази, министерства государственной безопасности Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом в пятницу, 14 января, сообщает издание Bild, ссылаясь на сведения, которые содержатся в документах госархива Германии.

Утверждается, что Штази следило за Шольцем в ходе его визитов в ГДР в качестве представителя молодежной организации Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Целью поездок делегаций из Западной Германии (ФРГ) было налаживание отношений с представителями ГДР.

Отношения двух стран несколько раз серьезно осложнялись ввиду противоречий между странами – союзниками СССР и западными государствами. Деятельность молодежных организаций была одним из способов стабилизировать отношения ФРГ и ГДР.

Имя Шольца упоминается в докладах Штази как минимум 19 раз с 1978 по 1987 год. Так, один из авторов отчетов спецслужбы о деятельности Шольца в СДПГ — экономист Курт Ванд из Гамбурга. Отец Ванда был узником концлагеря, а после Второй мировой войны стал сотрудником Штази. В докладах Ванда содержатся сведения о появлении ряда течений, которые привели к созданию разных политических групп в партии, членом которых был Шольц. Также Штази интересовали конфликты между членами СДПГ.

КГБ многократно получал отчеты Штази о слежке за гражданами ГДР, говорится в публикации.

«В СССР был большой интерес к политической ситуации и политическому раскладу в Федеративной Республике — это касалось и молодых социалистов», — пояснила экс-сотрудник архива внешней разведки ГДР Даниэла Мюнкель.

Сам Шольц заявил журналистам на пресс-конференции 13 января, что знал о слежке Штази.

«Разумеется, я знаю, что за мной вели слежку. Это не здорово, но так уж сложилось», — сказал немецкий канцлер.

Олаф Шольц был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в бундестаге 8 декабря 2021 года. Он сменил на данном посту Ангелу Меркель, которая возглавляла страну с 2005 года.

ГДР существовала до момента объединения Германии 3 октября 1990 года. Этому событию предшествовало падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года в результате протестов и демонстраций активистов, выступавших за расширение прав и свобод граждан.

В результате разрушения Берлинской стены политический кризис в ГДР, начавшийся в ходе изменений внешней политики Советского Союза, инициированных Михаилом Горбачевым, привел к падению правительства ГДР.