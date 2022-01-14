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В Татарстане автобус врезался в снегоуборочную машину

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ДТП с участием автобуса и снегоуборочной машины произошло в Мамадышском районе Татарстана. Есть пострадавшие.

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Как стало известно «Известиям», при столкновении пострадали пять человек.

По предварительным данным, автобус врезался в снегоуборочную машину около населенного пункта Мамадыш. Обстоятельства аварии выясняются.

В конце декабря авария с участием снегоуборочной техники произошла в Магнитогорске. Грузовик коммунальных служб на высокой скорости столкнулся с трамваем на перекрестке. От удара трамвай сошел с рельсов. Один человек пострадал.

13 января заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями все городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве будут находится аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов.

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