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Авария с трамваем и снегоуборочной машиной произошла в Магнитогорске

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Трамвай и снегоуборочный «КамАЗ» столкнулись в Челябинской области. Пострадал один человек.

Грузовик коммунальных служб Магнитогорска на высокой скорости ехал через перекресток проспекта Карла Маркса и улицы Грязнова. Водитель увидел поворачивающий направо трамвай и слегка притормозил, однако столкновения избежать не удалось: тяжелая спецтехника влетела ковшом в рейсовый маршрут, едва не перевернув его. От удара трамвай заискрил, накренился и сошел с рельсов. Как говорят очевидцы, его распороло, выбиты стекла, передает kursdela.biz.

В конце ноября трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Москве, в результате пострадали два человека. Авария произошла в Продольном проезде в районе ВДНХ. Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в Telegram-канале «Новости Москвы» и в Instagram, очевидцы помогали извлекать пострадавших из машины. Травмы получили водитель и пассажир легковушки.

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