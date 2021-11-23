В Москве трамвай сошел с рельсов после столкновения с автомобилем

Трамвай столкнулся с легковым автомобилем в Москве, в результате пострадали два человека. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил РЕН ТВ.

Авария произошла в Продольном проезде в районе ВДНХ. Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в Telegram-канале «Новости Москвы» и в Instagram, очевидцы помогали извлекать пострадавших из машины.

Как отмечает телеканал «360», пострадали водитель и пассажир легковушки. У последнего врачи диагностировали тяжелые травмы, пишет сайт kp.ru. На месте работали медики и сотрудники полиции. Из находившихся в трамвае людей никто не пострадал.

По данным дептранса, предварительно установлено, что водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу трамваю, что привело к столкновению. В результате вагон сошел с рельсов. Автомобиль получил серьезнейшие повреждения, отмечает телеканал «Звезда».

Из-за аварии на этом участке задерживались маршруты трамваев №№11, 17, 25, пишет «Москва 24». Позднее движение было восстановлено, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей». В дептрансе призвали водителей быть внимательными при пересечении трамвайных путей.

1 ноября в Москве трамвай загорелся из-за повреждения контактной сети. Контактную сеть оборвал грузовик с прицепом. Оборвавшийся провод упал на крышу трамвайного вагона, из-за чего произошло возгорание. Трамвай почти не пострадал, в нем обгорел только пластиковый кожух. Пострадавших в результате ЧП нет.