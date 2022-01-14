Итальянский вирусолог допустил доминирующее положение «Омикрона» в Европе

Не исключено, что «Омикрон» в ближайшие недели может стать доминирующим штаммом коронавируса в Европе. Об этом «Известиям» заявил эпидемиолог Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Италия) Антонио Клавенна.

«Я не исключаю, что «Омикрон» в ближайшее время будет доминирующим в Европе, но данных для такого вывода пока недостаточно», — заявил он «Известиям».

По его словам, в соответствии с эпидемиологическими исследованиями, при заражении «Омикроном» болезнь протекает в менее тяжелой форме, однако этот штамм более заразен. То есть в случае инфицирования большого количества людей давление на систему здравоохранения будет высоким.

«Некоторые данные свидетельствуют о том, что эффективность двух доз вакцин в снижении риска заражения этим штаммом низкая, в то время как эффективность трех доз составляет примерно 60%. В любом случае две дозы вакцины помогут предотвратить по крайней мере тяжелое протекание болезни», — заявил Антонио Клавенна.

По мнению вирусолога, в связи с быстрым распространением «Омикрона» необходимо соблюдать другие «немедикаментозные меры», в частности ограничить контакты и обязать носить маски. В закрытых и людных местах рекомендуется использовать респираторы типа FFP2.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более половины населения Европы может заразиться «Омикроном» уже к марту. На пресс-конференции 10 января региональный директор ВОЗ по Европе и Центральной Азии Ханс Клюге напомнил, что в первую неделю 2022 года в регионе было зафиксировано более 7 млн новых случаев, причем этот показатель за две недели удвоился.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Штамм и ярость: как Европу накрывает «Омикрон»