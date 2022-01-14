В ЦБ рассказали об использовании помощника для одобрения банковских операций

Сервис «второй руки», когда человек ради защиты от мошенников назначает помощника для одобрения своих банковских онлайн-операций, может быть использован не только людьми с инвалидностью и пожилыми, но и гражданами других категорий. Это следует из ответа пресс-службы Центробанка на запрос «Известий». Такого же мнения придерживаются и другие члены Экспертного совета по защите прав потребителей финуслуг при Центробанке, на ближайшем заседании которого будут рассмотрены предложения и дополнения к законопроекту депутата ГД Натальи Костенко.

В августе этого года ЦБ рекомендовал банкам для защиты некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилые люди) от мошеннических действий внедрять так называемый сервис «второй руки». Инициировать подключение сервиса может только сам клиент. А при получении запроса на отключение такой услуги банкам рекомендуется проверять просьбу на предмет потенциального мошенничества.

Как рассказали «Известиям» в ЦБ, ранее регулятор рекомендовал банкам предлагать сервис «второй руки» для защиты клиентов с инвалидностью и пожилых людей.

«Вместе с тем мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям», — отметили в Банке России.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также полагает, что не нужно ограничиваться критериями возраста и статуса человека.

Также предлагается ограничить услуги, на которые распространяется инструмент, онлайн-переводами и оформлением кредитов, закрепить статус доверенного лица, а также фиксировать согласие на помощь в бюро кредитных историй (БКИ). Такие инициативы содержатся в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект. Правда, некоторые эксперты считают, что информацию о согласии лучше фиксировать на портале «Госуслуги».

Автор законопроекта Наталья Костенко заявила «Известиям», что пока не ознакомилась с заключением, но готова рассмотреть и обсудить с экспертами и ЦБ все предложения, которые имеют рациональное зерно.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«По чужому счету: в ЦБ оценили сервис «второй руки» как полезный для всех граждан»