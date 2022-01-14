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В России оценят последствия запрета части пластика

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Евразийская экономическая комиссия подготовила проект техзадания для исследования вопроса о поэтапном запрете производства и ввоза в страны — участницы ЕАЭС одноразовой пластиковой продукции, сказано в документах Минпромторга. Ведомство разослало проект в профильные организации на согласование. «Известия» ознакомились с бумагами. Речь идет о подготовке социально-экономического анализа, который позволит понять, целесообразны ли такие меры. Страны — участницы ЕАЭС закрепили стратегические направления развития экономической интеграции до 2025 года. Изучение такого ограничения — одна из таких целей, отметил Минпромторг в документах.

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В них сказано: производство и потребление одноразовых полимерных изделий — часть глобальной повестки, одно из приоритетных направлений. Многие страны, к примеру государства ЕС и Китай, проводят целенаправленную политику в этой области. С начала 2021 года в Европе действует запрет на производство и продажу столовых приборов из пластика, ватных палочек и других товаров. С 2020 года Китай ограничил использование в ресторанах одноразовых соломинок, с начала 2022 года страна планирует вводить в городах запрет на неразлагаемые пакеты.

Поэтому страны ЕАЭС стремятся понять, как отходы из полимерных материалов влияют на здоровье человека, окружающую среду, какие одноразовые товары сложно собрать и переработать, как их можно постепенно ограничить, что можно использовать в качестве альтернатив. Ведь некоторые из них можно заменить многоразовой тарой и упаковкой. Из документов следует: полученные данные чиновники могут использовать при разработке законодательства о введении поэтапного запрета одноразовой продукции, а также чтобы стимулировать производителей к переходу на упаковку из другого сырья, плюс разработать меры, которые будут направлены на организацию раздельного сбора отходов полимерных изделий.

Само исследование, согласно планам, стартует в апреле этого года и завершится в июне 2023 года, оно будет стоить 9,7 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Одноразовая акция: в РФ оценят последствия запрета части пластика

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