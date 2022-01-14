Bloomberg рассказало о давлении США на ЕС из-за согласования санкций против РФ
Соединенные Штаты усиливают давление на страны Европы, чтобы они как можно быстрее согласовали санкции против России на случай эскалации напряженности вокруг Украины. Об этом сообщили в Bloomberg в четверг, 13 января.
По словам источников агентства, чиновники США, разговаривая на этой неделе с представителями стран Евросоюза (ЕС), высказывали обеспокоенность медлительностью процесса согласования антироссийских санкций. Штаты волнуются, что «лидеры европейских стран плохо подготовлены» к якобы возможным со стороны РФ кибератакам и кампаниям по распространению дезинформации, пишет Bloomberg.
В свою очередь партнеры США из ЕС обеспокоены, что санкции экономического характера против России могут негативно сказаться на самой Европе.
13 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона. Она также отметила, что всё более деструктивную и антироссийскую позицию занимает и ЕС вместо попытки серьезно разобраться в причинах продолжающейся гражданской войны на Украине и стремления помочь в разрешении конфликта.
Ранее в этот день замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия найдет альтернативы в случае новых санкций Соединенных Штатов. Он добавил, что на Западе недооценивают роль РФ в современном мире, а также ее потенциал.