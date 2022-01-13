Прокуратура Москвы проводит проверку после гибели рабочих в «Президент-Отеле»

Прокуратура Москвы организовала проверку по факту гибели двух человек в результате падения лифта в «Президент-Отеле» в центре на Большой Якиманке. Об этом 13 января сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте произошедшего работу правоохранительных органов координирует и.о. Замоскворецкого межрайонного прокурора Елена Маликова.

О падении лифта в «Президент-Отеле» стало известно вечером в четверг, 13 января. В результате происшествия погибли два человека. В главке МЧС сообщили, что погибшими являются рабочие, которые ремонтировали лифтовое оборудование.

По данным «Известий», погибшими являются граждане Армении — 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян.

В Следственном комитете по факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по статье 238 УК РФ. В настоящее время на месте работают следователи и криминалисты