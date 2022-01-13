Два человека погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» в Москве
В Москве в результате падения лифта в «Президент-Отеле» в четверг, 13 января, погибли два человека.
По данным «Известий», погибшими являются рабочие, которые занимались ремонтом лифта. Это 32-летний Хаик Хазарян и 31-летний Артак Безоян. Оба — граждане Армении.
В настоящий момент к месту происшествия прибыли экстренные службы, кабину лифта вскрыли, внутри обнаружили одного из погибших. Тело второго рабочего было обнаружено между стеной и лифтом.
Представители отеля информацию о ЧП пока не подтвердили.