Инвестор назвала самую привлекательную для вложений валюту

Наиболее привлекательной валютой для накоплений на горизонте 5–10 лет будет являться доллар США. Такое мнение выразила «Известиям» в пятницу, 13 января, Ольга Мещерякова, генеральный директор инвестиционной компании «ПЕРАМО ИНВЕСТ».

«Российский рубль может быть хорошим выбором для инвестирования, но лишь на горизонте 1–2 лет, учитывая, что российский регулятор ЦБ действует на опережение и уверенно повышал ставку весь прошлый год. Мы видим, что рынки перешли в зону «carry trade», поэтому в обозримом будущем можно ожидать доходность в диапазоне 8–12% и даже вплоть до 15% годовых», — сказала она.

Главной причиной этого она назвала заявления председателя Федрезерва США Патрика Харкера, озвученные на последнем заседании: смену политики длительного периода низких ставок и ориентир на сокращение баланса регулятора. Ранее в этот же день Харкер заявил в интервью Financial Times, что он готов поддержать три раунда повышения учетной ставки регулятора в этом году. ФРС идет на ужесточение монетарной политики для борьбы с инфляцией, которая в достигла в Соединенных Штатах рекордного темпа с 1982 года.

«На этом фоне эксперты ожидают повышение доходности облигаций и рост привлекательности доллара как резервной валюты в долгосрочной перспективе», — сказала Мещерякова.

По ее словам, в ближайшее время динамика доллара будет определяться геополитическими настроениями в мире и развитием ситуации со штаммом коронавируса «Омикрон».

«Если пандемия начнет набирать обороты, это приведет к выходу в доллар по всему миру и ослабит позиции альтернативных валют, а фондовый рынок может ждать серьезный обвал. Подстегнет эти процессы и динамика цен на нефть, против роста которых играют ожидание роста ставок, торможение Китая и продажа США нефти из стратегических запасов», — рассказала она.

Укрепление российского рубля к американскому доллару дает возможность для покупки доллара по лучшему курсу, отметила гендиректор инвесткомпании. Кроме того, нельзя быть уверенными в том, что евро будет стоить менее 80 рублей, добавила она.

Она подчеркнула, что инвестиции в долларах в России стали более доступными, биржевые торги на Санкт-Петербургской бирже, а с недавнего времени и на Мосбирже проводятся в валюте оригинального листинга.

29 декабря руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что укрепление рубля к доллару дает возможность для покупки нацвалюты США по лучшему курсу. Он указал, что нельзя быть уверенными в том, что евро уйдет ниже 80 рублей. Поэтому он посоветовал хранить сбережения, которые не планируются к тратам на долгосрочном горизонте, в долларах или евро.