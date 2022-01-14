Эксперты рассказали о новых схемах мошенничества в России

Мошенники совершенствуют старые способы обмана граждан, продолжая играть на человеческих слабостях, например на жажде легких денег или страхе потерять сбережения. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты в сфере IT.

По словам руководителя направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петра Куценко, сейчас стоит говорить об эволюции старых способов обмана. Так, если раньше в мошеннических схемах в основном использовались поддельные интернет-ресурсы, имитирующие официальные страницы известных брендов, то в конце 2021 года злоумышленники стали применять в схемах фейковые мобильные приложения.

Кроме того, на смену телефонному мошенничеству пришла более активная эксплуатация мессенджеров для коммуникации с потенциальными жертвами. Все виды мошенничества направлены на одно — добиться доверия со стороны пользователя, подчеркивает эксперт.

Куценко отметил, что перед Новым годом злоумышленники традиционно обманывали граждан, предлагая поучаствовать в различных акциях на фантастических условиях, большие скидки от известных брендов, а также затронули алкогольную тематику — помощь в борьбе с алкогольным опьянением, с зависимостью. Также в условиях распространения коронавирусной инфекции продолжает эксплуатироваться стремление граждан обойти ограничения — злоумышленники занимаются продажей поддельных QR-кодов.

Как отметил руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, одна из новых фишинговых схем связана с обещанием выплат за трудовой стаж: жертве сулили деньги за отработанные годы и просили назвать номер карты, а затем код из SMS. Зачастую на такую «наживку» злоумышленники пытались поймать людей предпенсионного возраста.

«Получила развитие многоступенчатая схема, направленная в основном на социально незащищенных людей: мошенники внушают жертве то, что на ее имя кто-то взял кредит, поэтому для решения проблемы нужно самому взять кредит и перечислить деньги на определенный счет. В итоге злоумышленники добиваются того, что жертва закладывает квартиру. Банкам очень сложно отслеживать подобные схемы», — рассказал Арсентьев.

Он также подчеркнул, что в последнее время преступные сообщества стали активнее использовать возможности машинного обучения и современных речевых технологий. Так, если в начале 2021 года злоумышленники в основном сами звонили жертвам, то к концу года подавляющее большинство звонков они стали совершать с помощью голосовых роботов.

«Автоматизация обзвона позволяет преступникам значительно расширить сферу своей деятельности. Роботы выполняют функцию холодного обзвона. Естественно, затем в ход идут звонки от «сотрудника полиции», «следователя» и «менеджера банка», — объяснил эксперт.

По его словам, источником информации для мошенников часто служат базы данных, украденные хакерами или слитые внутренними нарушителями в компаниях.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, в свою очередь, добавил, что декабрь 2021 года характеризовался всплеском мошенничества, потому что большинство схем связаны с предновогодним ажиотажем, при этом мошенники были наиболее активны онлайн.

«Основные направления: покупка подарков; тематические услуги (поздравления, развлечения, Деды Морозы); подготовка к празднику (покупки, доставка). На руку мошенникам играли: готовность потратить деньги, притупленная бдительность покупателей, цейтнот, нехватка ходового товара, стремление сэкономить», — поделился Ульянов.

В связи с этим мошенники использовали уловки низкой цены, ограниченного предложения, доступности нужного товара или услуги.

На практике это вылилось в мошеннические сайты, массовые почтовые рассылки, вбросы в тематических группах в мессенджерах и на форумах и привлекательные рекламные предложения.

«Внося «предоплату» за продукты и услуги, которые люди никогда не получали, жертвы могли потерять еще больше, если передавали реквизиты карт злоумышленникам. При этом возможны были дальнейшие списания с карт, не все операции по картам требуют ввода пина или одноразовых паролей», — добавил он.

При этом после наступления нового года перечисленные темы ушли, отмечает Ульянов. Снизившаяся активность мошенников не остановилась вовсе, но интенсивность заметно упала.

12 января участники рынка и юристы рассказали «Известиям», что за год в России на 6,5% увеличилось число афер с недвижимостью и ипотечными сделками. Они связали это с заметным ростом количества дистанционных продаж.

В Генпрокуратуре рассказали, что в 2021 году за январь–ноябрь в стране было зарегистрировано 281,9 тыс. случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ). На 13,7% выросло число мошеннических действий в общей массе, которые совершили с помощью информационных технологий.

Рост числа преступлений связан в том числе с укреплением привычки граждан к дистанционному обслуживанию в связи с ограничениями из-за пандемии, заявлял член Союза юристов Москвы Владимир Сазонов.