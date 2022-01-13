Дело возбудили за скрытую видеосъемку в женском туалете в Москве

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который установил видеокамеру в помещении женского туалета организации на западе Москвы. Об этом в четверг, 13 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По данным следствия, 24-летний гражданин в ноябре 2021 года установил в женском туалете организации ООО «Метровагонмаш Сервис» на улице Родниковая видеокамеру», — цитирует его агентство городских новостей «Москва». Мужчина тайно записывал происходящее в туалете для сбора сведений о частной жизни его посетителей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни. Подозреваемый установлен, ведется следствие.

Ранее, 5 декабря 2021 года, специалисты по кибербезопасности рассказали, что человеческий фактор и рассеянность — основные способы получения доступа к видеокамерам, которые используют злоумышленники.

Эксперт по инфобезопасности Олег Купреев отметил, что одной из самых распространенных ошибок пользователей является оставление логина и пароля по умолчанию. Так злоумышленнику проще взломать камеру и получить к ней доступ.