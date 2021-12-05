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Эксперты рассказали о способах получить доступ к любой видеокамере

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Человеческий фактор и рассеянность — основные способы получения доступа к видеокамерам, которые используют злоумышленники, рассказали 5 декабря РЕН ТВ специалисты по кибербезопасности.

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«Практически к любой камере можно получить доступ. Во времена интернета доступ к этим камерам уже предоставляется, как правило, в том числе через интернет, а не только в рамках конкретного подключения по кабелю», — рассказал хакер, эксперт по инфобезопасности Олег Купреев.

Он отметил, что одной из самых распространенных ошибок пользователей является оставление логина и пароля по умолчанию. Так злоумышленнику проще взломать камеру и получить к ней доступ.

В отличие от частных, камеры формата «Умный город», которые используются для системы распознавания лиц, защищены лучше: прямого доступа в интернет у них нет и они замкнуты на ведомственной сети системы. Но и здесь есть уязвимости в виде человеческого фактора, говорит главный специалист аудита отдела информационной безопасности T.Hunter Владимир Макаров

«Имеют место разовые случаи, когда сотрудники полиции продают доступ к камерам. Чаще всего это расследуется, и эти люди наказываются по всей строгости закона. Эта система защищена, от попытки атаки на камеры», — пояснил Макаров.

Он уверен, что нужно прийти к тому, чтобы камер не было в местах частной жизни людей. Например, в раздевалках фитнес-клуба. Камеры можно установить в холле, сделать их видимыми и разместить предупреждение, чтобы люди знали, что их снимают, добавил специалист.

В конце октября гендиректор компании-разработчика технологии NtechLab Андрей Теленков рассказал, что в ряде городов России до конца 2022 года может появиться система, которая будет с помощью видеокамер распознавать драки, ДТП и другие правонарушения. Он добавил, что технология сможет автоматически определять факт нарушения правопорядка и оповещать экстренные службы.

Более подробно смотрите в воскресенье, 5 декабря, в программе «Добров в эфире» в 23:00.

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