Глаз народа: найдены новые видео со взломанных камер в приватных зонах

В России взломаны тысячи частных камер видеонаблюдения , сообщили «Известиям» специалисты по информационной безопасности. По их словам, многие из этих устройств расположены в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию. Видео, записанные такими камерами, а также доступ к ним продаются в Сети. Специалисты утверждают, что в некоторых случаях такие кадры используют для шантажа героев видео или владельцев камер. Защитить устройство при этом очень просто — достаточно сменить заводские настройки. Однако, по словам экспертов, это базовое правило часто игнорируют.

Реальное шоу

В России взломаны тысячи частных камер видеонаблюдения, многие из которых расположены в гостиницах, массажных кабинетах, салонах, где делают интимные стрижки и депиляцию и других приватных местах , сообщил «Известиям» руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров. По его словам, косвенно на это указывают данные сервисов Shodan и Censys, предназначенных для поиска подключенных к интернету устройств.

Об этом свидетельствует и то, что существует много Telegram-каналов, пабликов в VK и форумов в Сети, где продают доступы к взломанным камерам или видео с них , сказал Игорь Бедеров. В одном из таких каналов «Известия» обнаружили объявление о продаже доступа к видео с более 300 камер из чужих спален, туалетных комнат, медицинских кабинетов, салонов, раздевалок. Цена — 600 рублей. В качестве рекламы в канале опубликованы тысячи скриншотов с таких камер: на одном видна обнаженная женщина на массажном столе, на другом мужчине делают интимную депиляцию.

— Владельцы гостиниц, салонов красоты и прочих видов бизнеса ставят в своих помещениях камеры в целях безопасности . Часто такие камеры оказываются непосредственно в номерах или кабинетах, где проводятся интимные услуги. При этом они не всегда защищены должным образом , — объяснил природу таких утечек Игорь Бедеров.

Согласно открытым источникам, уязвимые камеры расположены по всему миру , добавил эксперт «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев. Нередко доступы продают по подписке, рассказал независимый эксперт по информационной безопасности, автор Telegram-канала Russian OSINT Сергей Иванов. Правда, иногда после получения оплаты пользователя блокируют, уточнил он.

Грязный прием

Продажа доступа к камерам или хранилищам пикантного контента — не единственный способ монетизации взломанных устройств. Например, недавно СМИ писали о продаже архива видео с камер наблюдения в российских гостиницах и саунах на 15 ТБ . Якобы его можно использовать для шантажа людей в кадре. И хотя опрошенные «Известиями» эксперты не нашли подтверждений существования данного лота, некоторые не сомневаются в том, что при нынешнем обилии доступных камер и контента его можно создать.

— Появление в продаже такого размера видеоархива я, конечно, допускаю. Однако наиболее вероятно, что это компиляция и она на 90% состоит из мусора, например, скачанного с различных вебкам-сайтов, — сказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.

Что касается шантажа, Игорь Бедеров знает о случаях, когда злоумышленники вымогали деньги либо у владельцев бизнеса, либо даже у героев компрометирующих видеороликов.

— Для идентификации людей в кадре часто используются всевозможные сервисы для опознания людей по фото. Это элементарно. Если люди не опознаются, по метаданным всегда можно найти организацию, где эти камеры установлены. Дальше они приходят к владельцу бизнеса и требуют у него деньги, — сказал эксперт.

Впрочем, использовать такие материалы для вымогательства крайне сложно, поскольку для установления личности жертвы нужен очень качественный кадр, чем камеры видеонаблюдения зачастую не балуют , добавил Ашот Оганесян.

— На практике чаще всего шантажистами выступают именно те, кто камеру установил, так как они точно знают, кто именно попал на видео и как с ним связаться, — сказал специалист.

Сергей Иванов допустил, что ролики могут служить для устранения конкурентов по бизнесу.

— Например, косметологического салона по соседству. Подобный слив конкурентов и огласка могут причинить репутационный ущерб компании, — отметил эксперт.

В МВД «Известиям» сказали, что не ведут подсчета заявлений граждан о взломе камер наблюдения и шантажа с использованием полученных записей.

Дело техники

Легкость доступа к камерам связана в том числе с тем, что далеко не каждый пользователь занимается обеспечением элементарной безопасности устройств.

— Используя Shodan или аналогичный сервис, [позволяющий находить подключенные к Сети устройства, в том числе камеры], злоумышленники находят открытые IP-порты камер наблюдения и взламывают их. Как правило, сделать это несложно, поскольку мало кто меняет пароль, установленный по умолчанию . В зависимости от производителя, это могут быть пары admin-admin или 1111-1111 , — отметил Игорь Бедеров.

Независимый исследователь даркнета Олег Бахтадзе-Карнаухов утверждает, что чаще всего злоумышленники взламывают камеры с сетевым портом 37777. Другие популярные точки — 8000, 554, 8008 и 37778. Сетевой порт — это программный интерфейс, которым устройство пользуется для обмена информацией.

— Злоумышленникам по порту проще понять, какого класса камера размещена, кто ее производитель. Особенно если порт необычный, — пояснил эксперт.

Поняв, какая камера ему попалась, злоумышленник пробует подключиться к ней, используя логин и пароль, установленные в камерах по умолчанию. Список таких пар можно легко найти в интернете.

Олег Бахтадзе-Карнаухов добавил, что спрятать камеру в Сети нельзя. Однако, чтобы злоумышленник не обратил внимания на устройство, владельцу зачастую достаточно сменить предустановленный производителем пароль . Ведь поисковые фильтры того же Shodan можно настроить так, чтобы в выдаче отображались камеры только с заводскими настройками.

Буква закона

Недавно СМИ писали, что актриса ГИТИСа нашла скрытую камеру наблюдения в туалете вуза. Не исключено, что это была одна из систем видеонаблюдения, которая должна была делать кадры для продажи.

По словам экспертов, обнаружить скрытую камеру довольно просто . Для этого достаточно использовать мобильное приложение, которое визуализирует данные с магнитного сенсора смартфона (как правило, он есть во всех мобильниках с функцией «компас»), рассказал Игорь Бедеров. Счетчик будет зашкаливать, если в подозрительном предмете есть работающая электроника , которая генерирует магнитное поле. Если камера обнаружена, можно обратиться в полицию.

Эксперт юридической фирмы Digital Rights Center, автор Telegram-канала «Цифровое право» Анастасия Крымская уточнила, что устанавливать камеры и производить съемку в общественных местах и на территории своего бизнеса можно. Однако нужно предварительно уведомить посетителей о видеозаписи, например, с помощью графического или текстового объявления на входе. Впрочем, это правило не распространяется на салоны красоты, гостиничные номера или банные комплексы, где люди появляются обнаженными, добавила юрист.

— Ранее пленум Верховного суда РФ разъяснял, что нарушение права на личную жизнь возникает тогда, когда разглашаются сведения, которые человек не хотел предавать огласке . Поэтому если лицо, установившее или взломавшее камеру, действовало с пониманием, что сведения, к которым получен доступ, являются тайной человека, его личной охраняемой жизнью, то он будет виновен в преступлении по ст. 137 УК РФ , — добавила эксперт.