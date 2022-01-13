В банках России рассказали о сохраняющихся антиковидных мерах для работников

Ряд опрошенных «Известиями» в четверг, 13 января, банков рассказал, что почти все сохраняют требования властей об удаленном формате работы. Перевод на удаленку большего числа сотрудников будет зависеть от конкретного распоряжения властей или от ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Ранее в этот же день председатель правления Сбербанка Герман Греф в кулуарах Гайдаровского форума заявил журналистам, что на удаленный формат работы с 17 января перейдут 50% сотрудников организации. Начиная со следующей недели совещания в компании также будут проводить удаленно. Решения были приняты после того, как многие эксперты и политики в России указали на потенциальное ухудшение эпидемиологической ситуации из-за штамма «Омикрон».

В Альфа-банке сообщили «Известиям», что они один из первых банков, кто выбрал гибкий формат работы. На сегодняшний день до 70% сотрудников центрального офиса и региональных неклиентских подразделений банка работают удаленно. Большинство работают попеременно, — и дома, и в офисах-коворкингах, где можно забронировать место через мобильное приложение. Всем сотрудникам, которые могут выполнять работу дистанционно, рекомендуют удаленку. Доступ в корпоративные спортзалы организован по QR-кодам.

Альфа-банк также поощряет вакцинацию сотрудников: организовал пункты вакцинации в своих офисах, дает дополнительные дни отдыха привитым и разовые выплаты. Также финансовая организация увеличила количество больничных дней, оплачиваемых в размере 100% от зарплаты. В клиентских подразделениях банка вакцинировано более 80% сотрудников, а в некоторых отделениях их доля доходит до 100%.

В Газпромбанке заявили, что сейчас в офисах в Москве работает менее 25% численности офисного персонала, в регионах — 60% (без учета работников допофисов, кассиров, инкассаторов и водителей).

«Оперативный штаб банка с июня 2021 года не принимал решение о выводе большего количества работников в офисы», — сказали там.

В кредитной организации действует еженедельное обязательное ПЦР-тестирование для работников офисов, ограничены командировки и представительские мероприятия, обязательно соблюдение масочного режима в офисе и по дороге домой, усиленная обработка офисных помещений. Введение дополнительных ограничений в связи с «Омикроном» пока не принималось.

В «Юникредит» рассказали, что на удаленную работу была переведена значительная часть сотрудников банка, а те, чья работа требует физического присутствия, работают в офисе. Чтобы минимизировать риск заболевания, они работают посменно, разделены на несколько команд, размещены в разных офисах.

Директор по персоналу Московского кредитного банка (МКБ) Алена Ефремова отметила, что банк не выводил сотрудников из удаленного режима работы с момента начала пандемии. Все сотрудники, чьи бизнес-процессы позволяют эффективно работать удаленно, трудятся в таком формате. На сегодня это порядка 40% работников.

Доля вакцинированных сотрудников в МКБ составляет более 75%.

Директор по персоналу банка «Зенит» Алия Саматова сообщила, что в настоящее время 60% сотрудников организации предоставлен удаленный доступ. С учетом развития эпидемиологической ситуации в регионах присутствия планируется максимально увеличить число персонала, работающего в дистанционном формате. Решение будет приниматься исходя из специфики деятельности работника и потребности присутствия в офисе.

Вице-президент, директор кластера по управлению опытом сотрудника и организационному развитию МТС Банка Дарья Капранова заявила, что сейчас в соответствии с требованием властей 30% сотрудников банка постоянно находятся на удаленке. Перевод большего числа сотрудников будет зависеть от распоряжения властей или от ухудшения эпидситуации.

В пресс-службе Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) заявили, что основываются на рекомендациях Роспотребнадзора и сейчас часть сотрудников работает удаленно, а часть штата — в офисе и отделениях банка.

В Росбанке непрерывно следят за ситуацией, связанной с распространением COVID-19, и в полном объеме исполняют действующие требования и рекомендации мэрии Москвы в отношении количества сотрудников, подлежащих направлению на удаленную работу.

В «Ренессанс Кредит» сказали, что еще со времен первой волны коронавируса ввели гибридный режим работы. Не менее 50% сотрудников постоянно находятся на удаленке, среди них и те, кто относится к группам риска. В банке не собираются отказываться от такого подхода и в будущем.

В ПАО «Ак Барс» Банк» в офисе работает не более 30% от численности персонала сотрудников головного офиса. Более 95% сотрудников офисов банка на территории Республики Татарстан вакцинированы.

В Райффайзенбанке ведут статистику заболеваемости сотрудников и принимают решения о введении дополнительных ограничений на ее основе. Сейчас нет существенного прироста заболеваемости, однако банк готов к различным сценариям развития событий.

C 2020 года сотрудники Райффайзенбанка продолжают работать в гибридном режиме, команды самостоятельно определяют частоту своих встреч в офисе, обычно она составляет не более 1–2 дней в неделю. Удаленно могут работать 5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников.

В банке «Открытие» в соответствии с решениями его руководства в декабре и январе в подразделения головного офиса выходят не более 35% работников, на удаленке остается 50% работников и около 15% находятся в отпусках и на больничных. Топ-менеджмент банка мониторит заболеваемость сотрудников и ежемесячно рассматривает вопрос о численности работников, подлежащих переводу на удаленный режим.