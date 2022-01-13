Названы сроки начала работы нового завода Haval в России

Китайский автопроизводитель Haval в конце 2022 года запустит в России завод по производству двигателей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 13 января.

Новый завод расположится в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области. На предприятии наладят выпуск двигателей, которыми будут оснащать более чем 90% автомобилей Haval, выпускаемых и продаваемых в России.

Предприятие планирует производить до 80 тыс. двигателей в год. Инвестиции в производство составят 4 млрд рублей.

Всего в 2021 году российские дилеры Haval передали клиентам 39 126 автомобилей — прирост по сравнению с 2020 годом составил 125% (17 381 машина). Суммарные продажи Haval за весь период деятельности бренда в России превысили отметку в 70 тыс. автомобилей и составили 73 898 автомобилей.

10 декабря сообщалось, что компания Haval представила внедорожник Dargo. Первым зарубежным рынком для модели станет Саудовская Аравия, после чего новинка также появится в Ираке, Чили, России, Украине и других странах.