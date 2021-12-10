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Haval представила новый внедорожник Dargo

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Китайская автомобильная компания Haval представила внедорожник Dargo.

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Как сообщает портал «Китайские автомобили», первый показ Haval Dargo произошел в рамках автосалона Jeddah Motor Show в Саудовской Аравии. Там же подтвердилось и его экспортное название — Dargo.

Первым зарубежным рынком для модели станет именно Саудовская Аравия, после чего новинка также появится в Ираке, Чили, России, Украине и других странах.

Автомобиль разработан на платформе L.E.M.O.N, которая легла в основу кроссовера Jolion, представленного на российском рынке в мае. Размеры модели — 4620×1890×1780 мм при колесной базе 2738 мм.

В России внедорожник будет предложен с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., который работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями и системой полного привода. Ожидается, что в России в целях экономии на транспортном налоге отдача агрегата будет снижена до 200 л.с.

4 августа сообщалось, что Haval представила новый кроссовер, который получил название Monster.

В Китае Haval Monster будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. Позже появятся гибридные версии модели.

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