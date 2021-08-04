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Haval представила новый кроссовер Monster

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Китайская компания Haval представила новый кроссовер, который получил название Monster. Об этом сообщает Autohome.

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Автомобиль построен на новой модульной платформе L.E.M.O.N. собственной разработки, которая отличается уменьшенной массой, обеспечивающей повышенные динамические показатели, экономию топлива и высокий уровень комфорта. Длина новой модели составляет 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм.

В Китае Haval Monster будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. Позже появятся гибридные версии модели.

Цены и сроки начала продаж нового Haval Monster объявят во время премьеры модели, которая состоится в августе 2021 года.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.

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