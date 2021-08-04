Haval представила новый кроссовер Monster

Китайская компания Haval представила новый кроссовер, который получил название Monster. Об этом сообщает Autohome.

Автомобиль построен на новой модульной платформе L.E.M.O.N. собственной разработки, которая отличается уменьшенной массой, обеспечивающей повышенные динамические показатели, экономию топлива и высокий уровень комфорта. Длина новой модели составляет 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм.

В Китае Haval Monster будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 184 л.с. Позже появятся гибридные версии модели.

Цены и сроки начала продаж нового Haval Monster объявят во время премьеры модели, которая состоится в августе 2021 года.

28 июля сообщалось, что российский завод Haval в сентябре планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion.

На данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.