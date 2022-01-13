В России резко выросло число задержанных авиарейсов

В декабре у крупнейших российских авиакомпаний с опозданием более чем на 15 минут прилетело 35% рейсов. Доля задержек удвоилась к ноябрю (16%), а также превысила уровень декабря допандемийного 2019 года (19%), когда число выполненных полетов было больше. Это следует из отчетов британского поставщика авиаданных OAG, которые проанализировали «Известия».

В анализ попали регулярные рейсы под кодом SU, которые выполняются авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия», «Победа» и «Аврора», а также собственные рейсы «Победы», S7 Airlines, «Уральских авиалиний», Utair, Red Wings и Smartavia. Суммарное число задержанных рейсов в прошлом месяце у этих перевозчиков превысило 17 тыс. Для сравнения, месяцем ранее позднее на 15 и более минут от расписания прилетели 7,8 тыс. рейсов, а в декабре 2019 года — 10,3 тыс.

В декабре наилучшую пунктуальность прилетов, по данным OAG, показала «Победа» (71,9%), у «Аэрофлота» показатель составил 71,8%, далее идут Red Wings (65,7%), Smartavia (65,1%), S7 (62%), Utair (57,8%), «Уральские авиалинии» (36,5%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий», который будет опубликован 14 января.