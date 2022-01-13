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Физики заявили о возможном существовании мультивселенной

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Физики из Франции и Швейцарии объяснили несоответствия стандартной модели физики существованием мультивселенной. Результаты их исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters 12 января.

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Так, ученые подтвердили верность основных положений стандартной модели физики, которая точно описывает большую часть взаимодействий фундаментальных частиц Вселенной. Однако у этой модели есть несколько несоответствий.

Во-первых, стандартная модель физики не объясняет ускоряющееся расширение Вселенной. Кроме того, масса бозона Хиггса, предсказанная этой моделью, как минимум втрое больше, чем полученная в экспериментах ученых.

Физики Раффаэле Тито Д'Аньоло из французского Университета Париж-Сакле и Даниэле Терези из ЦЕРНа объяснили второе несоответствие существованием мультивселенной.

Ученые предположили, что во время образования Вселенной существовало множество других параллельных вселенных. Распределение бозонов Хиггса между разными вселенными и их регионами было неоднородным: одни области содержали тяжелые бозоны, а другие — более легкие.

Исследователи увидели, что по мере своего развития мультивселенные с тяжелым бозоном Хиггса быстро становились нестабильными и разрушались за короткий промежуток времени — около 10−5 секунд. То есть в какой-то момент под действием темной энергии расширение Вселенной сменялось на резкое сжатие, и она «схлопывалась».

Таким образом, по мнению ученых, осталась одна Вселенная, содержащая очень легкий бозон Хиггса.

В декабре группа астрономов обнаружила минимум 70 планет-изгоев в нашей галактике, что является самой крупной находкой среди подобных тел.

Планеты находятся в верхней части созвездий Скорпиона и Змееносца. Для их обнаружения астрономы обработали 80,8 тыс. широкоугольных снимков.

В начале 2021 года астрономы обнаружили систему из шести экзопланет, которые вращаются вокруг звезды с определенным орбитальным резонансом. Такой закономерности нет ни в одной из известных планетных систем, поэтому находку сочли уникальной.

Совершить открытие астрономам удалось с помощью комбинации мощных телескопов. Сначала ученые нашли три планеты, а потом увидели и оставшиеся. Необычным исследователям показалось то, что все планеты движутся по орбитам в согласованном ритме, то есть находятся в резонансе. Известно, что самая быстрая планета системы совершает оборот вокруг своей оси около двух дней, а самая медленная — примерно в 10 раз дольше.

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