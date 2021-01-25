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Ученые нашли уникальную систему из шести планет

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Астрономы обнаружили систему из шести экзопланет, которые вращаются вокруг звезды с определенным орбитальным резонансом. Такой закономерности нет ни в одной из известных планетных систем, поэтому находку сочли уникальной. О результатах исследования сообщает Astronomy & Astrophysics.

Совершить открытие астрономам удалось с помощью комбинации мощных телескопов. Сначала ученые нашли три планеты, а потом увидели и оставшиеся. Необычным исследователям показалось то, что все планеты движутся по орбитам в согласованном ритме, то есть находятся в резонансе.

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В таким же орбитальным ритмом движутся и спутники Юпитера. Однако пять внешних планет в найденной системе TOI-178 подчиняются правилу 18: 9: 6: 4: 3. Это самая длинная резонансная закономерность, известная на сегодняшний день.

Пока ученые нашли только пять планет системы, однако, изучая резонанс, они пришли к выводу, что должна быть и шестая. Исследователи намерены зафиксировать ее в тот момент, когда наблюдение за системой вновь станет доступным.

Известно, что самая быстрая планета системы совершает оборот вокруг своей оси около двух дней, а самая медленная — примерно в 10 раз дольше.

Радиус самой маленькой планеты равен земному, а самой большой превышает радиус Земли в три раза. Масса планет уникальной системы от 1,5 до 30 раз больше земной.

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