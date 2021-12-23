Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути

Группа астрономов обнаружила минимум 70 планет-изгоев в нашей галактике, что является самой крупной находкой среди подобных тел. Статья ученых 22 декабря была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Для своего исследования они использовали данные наземных и космических телескопов за последние 20 лет. Всего в найденной группе может быть до 170 планет. Неточность в числе объектов связана с трудностями определения возраста исследуемого региона и отсутствием точных данных о массе открытых объектов.

Планеты находятся в верхней части созвездий Скорпиона и Змееносца. Для их обнаружения астрономы обработали 80,8 тыс. широкоугольных снимков.

Планетами-сиротами, или изгоями, называют те планеты, что находятся в межзвездном пространстве и не связаны гравитационно со звездой или коричневым карликом. За последние 20 лет было обнаружено около двух десятков таких тел.

В начале 2021 года астрономы обнаружили систему из шести экзопланет, которые вращаются вокруг звезды с определенным орбитальным резонансом. Такой закономерности нет ни в одной из известных планетных систем, поэтому находку сочли уникальной.

Совершить открытие астрономам удалось с помощью комбинации мощных телескопов. Сначала ученые нашли три планеты, а потом увидели и оставшиеся. Необычным исследователям показалось то, что все планеты движутся по орбитам в согласованном ритме, то есть находятся в резонансе. Известно, что самая быстрая планета системы совершает оборот вокруг своей оси около двух дней, а самая медленная — примерно в 10 раз дольше.