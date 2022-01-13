ФК «Спартак» опроверг сообщения об уходе Жиго

Футбольный клуб «Спартак» опроверг сообщения о переходе защитника Самюэля Жиго в турецкий «Трабзонспор». Об этом в четверг, 13 января, заявил глава пресс-службы команды Дмитрий Зеленов.

«Жиго готовится к сбору. Информация турецких СМИ максимально далека от действительности», — цитирует Зеленова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что Жиго осталось уладить последние детали перед переходом в турецкий клуб. Соглашение Жиго со «Спартаком» заканчивается в конце сезона, и сообщалось, что футболист якобы не планирует его продлевать.

Также появилась информация, что 28-летним игроком интересуются «Лион», «Марсель», «Тигрес» и «Рома».

В «Спартак» Жиго перешел в 2018 году из «Гента», пишет RT. За это время француз провел в составе команды 96 матчей во всех турнирах, забив девять мячей и сделав пять результативных передач. В этом сезоне он провел в «Тинькофф Российской премьер-лиге» 16 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 передачу.

30 декабря московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в команду российского игрока немецкого происхождения Леона Классена. Контракт с 21-летним защитником подписан до 30 июня 2025 года.