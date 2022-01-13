В Керчи задержали сообщившего о подготовке атаки на школу ученика

Правоохранители задержали ученика, который планировал напасть на школу в Керчи. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УМВД России по г. Керчи пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего жителя г. Керчи, осуществившего заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в учебном заведении г. Керчи Республики Крым», — отметили в ведомстве.

Школьник, учащийся в 9-м классе, разослал текстовые сообщения о планируемой атаке в одной из соцсетей. Во время осмотра школы взрывоопасных вещей и предметов найдено не было.

Как оказалось, подросток отправил сообщения с угрозами из-за неприязни к учащимся и преподавателям школы. Он признал вину. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

В начале ноября Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении двух подростков, которые планировали теракты в образовательных учреждениях Керчи. Молодых людей приговорили к четырем и семи годам лишения свободы соответственно.

По данным следствия, осужденные разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.