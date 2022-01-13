Прямой эфир
Общество
В ложных минированиях на территории России нашли украинский след
Общество
Иммунитет к COVID-19 может передаваться детям через грудное вскармливание
Мир
Министры обороны стран ЕС обсудили ситуацию вокруг Украины
Общество
Проценко отметил высокую скорость распространения «Омикрон»-штамма
Мир
Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины
Мир
В ЕС назвали неприемлемыми предложения РФ по нерасширению НАТО
Мир
Лукашенко обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Экономика
Хлебозаводы Украины допустили остановку работы из-за отсутствия льгот на газ
Мир
Беспилотник ОБСЕ обстреляли вблизи подконтрольной Киеву территории Донбасса
Происшествия
Пожар в административном здании на Сущевском Валу потушили

В Керчи задержали сообщившего о подготовке атаки на школу ученика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правоохранители задержали ученика, который планировал напасть на школу в Керчи. Об этом в четверг, 13 января, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

Выстрел в ЧОП: уроки керченской трагедии остались невыученными
Через год после расстрела студентов крымского колледжа беда повторилась в Амурской области

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УМВД России по г. Керчи пресечена противоправная деятельность несовершеннолетнего жителя г. Керчи, осуществившего заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в учебном заведении г. Керчи Республики Крым», — отметили в ведомстве.

Школьник, учащийся в 9-м классе, разослал текстовые сообщения о планируемой атаке в одной из соцсетей. Во время осмотра школы взрывоопасных вещей и предметов найдено не было.

Как оказалось, подросток отправил сообщения с угрозами из-за неприязни к учащимся и преподавателям школы. Он признал вину. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о ложном сообщении об акте терроризма.

В начале ноября Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес решение в отношении двух подростков, которые планировали теракты в образовательных учреждениях Керчи. Молодых людей приговорили к четырем и семи годам лишения свободы соответственно.

По данным следствия, осужденные разработали планы вооруженных нападений, нашли в Сети инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и схемы зданий. Известно, что они были администраторами групп в мессенджерах и соцсетях, в которых склоняли других участников к аналогичным преступлениям.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022