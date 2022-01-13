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В Natura Siberica подтвердили назначение нового гендиректора

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Новым генеральным директором пяти компаний, входящих в группу Natura Siberica, среди которых ООО «Натура Сиберика» и ООО «Первое решение», стал Феликс Либ, который до настоящего момента работал исполнительным директором АФК «Система». О назначении рассказали «Известиям» в пресс-службе косметической компании в четверг, 13 января.

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Там добавили, что первая супруга основателя компании Андрея Трубникова Ирина заняла пост советника генерального директора. Она также является членом правления эстонской фирмы OU Good Design, которой принадлежат товарные знаки брендов Natura Siberica, Planeta Organica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие. Ранее компания в одностороннем порядке расторгла договор с производителем косметики «Первое решение».

Как отметил Либ, среди ближайших планов менеджмента компании — оптимизация бизнес-процессов на производстве и его расширение, оптимизация оптовых и розничных продаж, развитие R&D для вывода на рынок новых продуктов, обновление маркетинговой стратегии.

«Экологичность и ESG уже давно стали частью ДНК Natura Siberica. Мы будем придерживаться этих принципов и в будущем», — подчеркнул он.

Новый топ-менеджер выразил уверенность, что вместе с людьми, отдавшими этой компании многие годы, получится вывести Natura Siberica на «абсолютно новый уровень».

Ирана Трубникова заявила, что рада приходу в компанию Либа, с которым у них совпадают взгляды на дальнейшее развитие группы.

«Особые надежды я связываю с интересом АФК «Система» к нашей компании», — сказала она.

В пресс-службе отметили, что в начале января 2022 года вновь заработало флагманское производство Natura Siberica в Дмитрове. Там сохранили оборудование и лабораторию качества, на заводе продолжают трудится прежние технологи компании. Также возобновлены поставки сырья на производство и восстановлены логистические цепочки.

О том, что Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» будут производить на двух подмосковных заводах — в Дмитрове и Томилино, рассказал «Известиям» в начале сентября представитель Ирины Трубниковой.

В конце ноября в Natura Siberica сообщили, что ее новым президентом стал Михаил Сергеев, который до этого работал в Крымском федеральном университете (КФУ) и в инновационной сельскохозяйственной долине «Агрополис».

Сергея Буйлова, который руководил компанией с августа 2021 года, назначили советником по стратегическим вопросам развития.

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников умер в январе прошлого года. В начале 2000-х годов он основал компанию «Первое решение» и создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи». Затем запустил бренд Natura Siberica, первый магазин с таким названием открылся в 2012 году в Москве.

После смерти Трубникова вокруг Natura Siberica разгорелся конфликт из-за наследства: в за активы боролись вдова предпринимателя Анастасия, ее дети и наследники бизнесмена от предыдущих браков.

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