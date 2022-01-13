Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ
Мир
В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной
Экономика
Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума
Мир
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила сограждан за поддержку
Общество
Устроившего стрельбу в пермском вузе признали вменяемым
Общество
Мишустин заявил о рисках новых волн COVID-19
Мир
Четырех иностранцев задержали после беспорядков в Алма-Ате
Общество
Устроивший взрыв в гимназии в Серпухове признал вину
Спорт
Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду
Происшествия
Здание с торговыми павильонами загорелось на севере Москвы
Сюжет:

Москвичам пообещали «тяжелую климатическую пятницу»

Метеоролог Позднякова пообещала тяжелую с климатической точки зрения пятницу
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый тяжелый день в Москве с точки зрения климата ожидается в пятницу, заявила в четверг, 13 января, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Куда это погодится: как аномальное тепло спасло Европу от газового коллапса
Ожидать ли нового витка подорожания топлива до окончания зимы

По словам специалиста, уже в четверг вечером начнется снегопад, который усилится в пятницу. Столичный регион попадает в «ложбину глубокого циклона», выпадет от 3 до 5 мм осадков, а скорость ветра составит от 12 м/с.

«Но уже в ночь на субботу начнется потепление, температура воздуха составит –2...–4 градуса, днем — до –5 градусов. Местами мокрый снег и оттепель. В воскресенье будет такая же картина. В целом температура до конца недели будет выше климатической нормы», — рассказала Позднякова «Известиям».

Ранее, 13 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала 2022 года. Так, по состоянию на 06:00 мск в столице на ВДНХ было –19 градусов, а в Тушино — –20,6 градуса.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022