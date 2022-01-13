Москвичам пообещали «тяжелую климатическую пятницу»

Самый тяжелый день в Москве с точки зрения климата ожидается в пятницу, заявила в четверг, 13 января, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, уже в четверг вечером начнется снегопад, который усилится в пятницу. Столичный регион попадает в «ложбину глубокого циклона», выпадет от 3 до 5 мм осадков, а скорость ветра составит от 12 м/с.

«Но уже в ночь на субботу начнется потепление, температура воздуха составит –2...–4 градуса, днем — до –5 градусов. Местами мокрый снег и оттепель. В воскресенье будет такая же картина. В целом температура до конца недели будет выше климатической нормы», — рассказала Позднякова «Известиям».

Ранее, 13 января, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что минувшая ночь стала самой морозной в Москве с начала 2022 года. Так, по состоянию на 06:00 мск в столице на ВДНХ было –19 градусов, а в Тушино — –20,6 градуса.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что ряд российских регионов в ближайшие дни ожидает опасная погода. Он также пообещал, что 14 января в Ивановской области и в Подмосковье будут сильные осадки и снежные заносы.