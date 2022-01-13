Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Ночь с 12 на 13 января стала самой морозной в Москве с начала 2022 года. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, по состоянию на 06:00 мск в столице на ВДНХ было минус 19 градусов, а в Тушино — минус 20,6.

«То есть прошедшая ночь в новом году стала пока что самой морозной», — написал Тишковец в Instagram.

Он также добавил, что в области холоднее всего было в Волоколамске — –23,9 градуса.

Накануне Тишковец предупредил, что на столичный регион надвигаются самые сильные в наступившем году морозы, которые продержатся двое суток.

Однако уже в пятницу, 14 января, резко потеплеет, а столбики термометров устремятся к отметке в 0 градусов. При этом атмосферное давление упадет с показателя в 757 мм рт. ст. до 720 мм рт. ст., что, как отметил синоптик, является барическим «днищем».