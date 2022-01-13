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В Счетной палате сравнили уровень жизни в России и СССР

Глава Счетной палаты Кудрин: уровень жизни в РФ на 20% выше, чем во времена СССР
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин 13 января заявил, что нынешний уровень жизни в России на 20% выше, чем был во время Советского Союза.

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«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000 по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза. Кажется, что это недостижимая цифра, но мы начинали с очень низкого уровня», — отметил он в беседе с ТАСС.

По его словам, в период с 2003 по 2004 год России удалось вернуться к тому уровню жизни, который был до распада СССР в 1990 году. Также в стране были сформированы базовые институты, и Россия стала «нормальной рыночной экономикой». Такие быстрые изменения стали большим успехом для государства, убежден Кудрин.

«В стране существуют сотни тысяч частных предприятий, цены определяются рынком, дефицита нет. Рубль стал конвертируемой валютой, у нас один из самых низких показателей госдолга в мире», — указал глава Счетной палаты.

2 января руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика» Никита Масленников отметил, что реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков, среди которых затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Вместе с тем проведение реформ было необходимо, уверен специалист. По его словам, на тот момент в стране наблюдалась угроза экономической катастрофы.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.

2 января 1992 года в России стартовали реформы правительства Егора Гайдара. В рамках программы были приняты такие меры, как либерализация розничных цен и внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу страны к рыночной экономике.

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