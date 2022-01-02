Экономист перечислил недостатки реформ после развала СССР

Реформы, проведенные после развала СССР, имели несколько недостатков, среди которых затяжной характер и нереализованность в полном объеме. Такое мнение 2 января выразил руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников.

Как убежден эксперт, реформы 1992 года необходимо было проводить раньше. Введенные меры в конечном итоге не были полноценно реализованы и лишь растянули «шоковую терапию».

«Но уже то, что случилось, то и случилось. Можно было бы аккуратнее с освобождением цен, можно было освобождать оптовые вслед за розничными. Приватизация — не бесспорная. Ее можно было начинать с новых предприятий, тем самым, закрывая дефицит предложения», — сказал он в беседе с URA.RU.

Вместе с тем проведение реформ было необходимо, уверен Масленников. По его словам, на тот момент в стране наблюдалась угроза экономической катастрофы.

«Это были меры скорой помощи и реанимации, абсолютно необходимые, абсолютно неизбежные в тех условиях. Если этого бы не произошло, не знаю, была бы страна или нет», — резюмировал специалист.

12 декабря президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР стал для него трагедией. По его словам, такие же чувства испытывали и большинство граждан Советского Союза.

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день союзный парламент принял декларацию, в которой констатировалось, что СССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование.

2 января 1992 года в России стартовали реформы правительства Егора Гайдара. В рамках программы реформ до 15 декабря были приняты такие меры, как либерализация розничных цен и внешней торговли, реорганизация налоговой системы, что привело к переходу страны к рыночной экономике.