Прямой эфир
Мир
Аэропорт Алма-Аты принял первый после возобновления работы рейс из РФ
Мир
В Польше обвинили США во втягивании России в войну с Украиной
Мир
Миротворцы ОДКБ начали передавать охраняемые объекты правоохранителям Казахстана
Общество
Более 60 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды
Общество
Правительство поручило оценить готовность больниц к распространению «Омикрона»
Армия
Истребители Су-30СМ разгромили условного противника в Забайкалье
Происшествия
На дом продюсера телепрограммы «Куклы» совершили нападение
Общество
На Дальнем Востоке выявили первый случай «Омикрон»-штамма коронавируса
Мир
Чешский премьер Фиала выругался в ходе заседания парламента
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году

Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты». Телеграмма главы государства опубликована в четверг, 13 января, на сайте Кремля.

«Ваш традиционный форум пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности», — отметил Путин.

Что за печать: почему антикризисные меры Запада чреваты «импортом проблем»
Главы Минфина, Минэкономразвития и ЦБ обсудили последствия использования денежного станка в ЕС и США

По словам российского лидера, в 2021 году в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, а также восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Президент РФ подчеркнул необходимость закрепления этих достижений и детального анализа новых тенденций, в частности в бизнесе и образовании.

«Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил Путин.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 2010 года. XIII Гайдаровский форум открывается 13 января 2022-го и продлится до 14 января.

В текущем году Гайдаровский форум пройдет в телевизионном формате. В центре программы форума — приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Программа Гайдаровского форума 2022 была опубликована 10 января.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022