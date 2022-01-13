Путин поприветствовал участников XIII Гайдаровского форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников XIII Гайдаровского форума «Россия и мир: приоритеты». Телеграмма главы государства опубликована в четверг, 13 января, на сайте Кремля.

«Ваш традиционный форум пользуется неизменным вниманием отечественных и зарубежных экспертов и по праву считается авторитетной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических проблем современности», — отметил Путин.

По словам российского лидера, в 2021 году в целом удалось преодолеть экономические последствия пандемии, а также восстановить занятость, обеспечить бюджетную сбалансированность. Президент РФ подчеркнул необходимость закрепления этих достижений и детального анализа новых тенденций, в частности в бизнесе и образовании.

«Уверен, что нынешняя встреча пройдет в творческом, конструктивном ключе, а инициативы и предложения ее участников обязательно будут востребованы. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — заключил Путин.

Гайдаровский форум — это ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) с 2010 года. XIII Гайдаровский форум открывается 13 января 2022-го и продлится до 14 января.

В текущем году Гайдаровский форум пройдет в телевизионном формате. В центре программы форума — приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Программа Гайдаровского форума 2022 была опубликована 10 января.