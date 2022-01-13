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Колумбийский футболист спас жизнь сопернику во время матча

Футболист Хамес Родригес спас жизнь сопернику, у которого остановилось сердце во время матча
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Колумбийский полузащитник «Аль-Райяна» Хамес Родригес спас жизнь сопернику Усману Кулибали, у которого во время матча 13-го тура чемпионата Катара произошла остановка сердца, сообщила газета Daily Mail.

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Команда Родригеса играла против «Аль-Вакры» в Лиге звезд Катара в прошлые выходные. Колумбиец первым поспешил на помощь защитнику команды противника, когда тот упал без сознания перед воротами во время первого тайма, и оказал ему первую помощь до приезда медиков.

«Родригес поправил голову 32-летнего футболиста, чтобы он мог дышать, прежде чем прибудет медицинская бригада для продолжения лечения», — пишет издание.

Усмана Кулибали доставили в больницу, где, как сообщается, он находится в стабильном состоянии. Позднее лига подтвердила, что футболист перенес сердечный приступ.

Игра была временно остановлена. Матч перенесли на понедельник, он продолжился, начиная со счета, когда был остановлен, — 1:0 в пользу «Аль Райяна».

Родригес выступает за «Аль-Райян» с сентября 2021 года. В текущем сезоне чемпионата Катара он участвовал в 7 играх, в которых отметился 3 забитыми мячами и 4 результативными передачами. В катарский клуб спортсмен перешел из «Эвертона». До этого колумбиец защищал цвета мадридского «Реала», «Баварии», «Монако», «Банфилда», «Порту» и «Энвигадо».

В сборную Колумбии футболист вызывается с 2011 года.

В конце декабря после потери сознания на тренировке скончался хорватский футболист Марин Качич. 23-летний защитник потерял сознание во время тренировки своего клуба «Нехай». Спортсмена доставили в больницу, где у него диагностировали сердечную недостаточность. Несмотря на усилия врачей, спасти футболиста не удалось.

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