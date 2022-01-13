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Два человека погибли в сгоревшем доме в Зеленогорске

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Одноэтажный дом с мансардой полностью выгорел в Курортном районе под Санкт-Петербургом. Об этом ночью 13 января сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

«В 00:12 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, Зеленогорск, Загородная улица, дом 15. В 02:00 пожар локализован. Погибло двое человек», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что дом размером 10х10 м выгорел по всей площади. К ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять человек личного состава.

Причины пожара выясняются. Личности погибших устанавливаются.

В Приморье два человека стали жертвами пожара в частном доме в селе Углекаменск в Партизанском городском округе. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли под завалами тела погибшего мужчины 1964 года рождения и женщины 1966 года рождения.

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