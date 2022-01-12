Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье

Два человека стали жертвами пожара в частном доме в Приморье. Об этом в среду, 12 января, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, звонок с сообщением о возгорании поступил в 03:55 (20:55 мск 11 января). Горел дом в селе Углекаменск в Партизанском городском округе. В ходе ликвидации пожара спасатели нашли под завалами тела погибшего мужчины 1964 года рождения и женщины 1966 года рождения.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем, частично обрушилась кровля.

«В результате пожара огнем повреждены крыша, пол, стены, оконные проемы и потолочные перекрытия частного дома на общей площади 80 кв. м», — говорится в сообщении.

Причины происшествия и ущерб устанавливается. В тушении принимали участие 23 человека и пять единиц пожарной техники.

В Вологде во вторник, 11 января, произошел пожар в пятиэтажном кирпичном жилом доме. Пожарные спасли восемь человек, в том числе ребенка, еще 20 жильцов были эвакуированы. В результате ЧП один человек погиб.